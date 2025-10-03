Manifestants en suport a la Global Sumud Flotilla preveuen acampar a Barcelona "permanentment"

Passen la primera nit a la plaça de la Carbonera, on acabaran les manifestacions
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
L'acampada en suport a la Global Sumud Flotilla, que va començar dijous a la nit després de la manifestació a la plaça de la Carbonera de Barcelona, i que ha concentrat uns 130 manifestants, segons dades de l'organització, preveu establir-se "permanentment", com a mínim, fins al 15 d'octubre, quan hi ha convocada una vaga de CCOO i la UGT a favor de Palestina.
Segons ha explicat un dels membres de l'organització de l'acampada a Europa Press, dijous a la nit es va celebrar una assemblea de tots els assistents per organitzar l'espai, que compta amb diverses carpes on desenvolupen tasques concretes.
Concretament, a l'espai hi ha una vintena de tendes de campanya i un punt de benvinguda per explicar a la ciutadania els motius pels quals acampen; també s'ha situat una carpa per a la gestió comunicativa, on preparen la comunicació en xarxes per a futures concentracions, a més d'un lloc de menjar popular i un altre de sanitari.
NIT "TRANQUIL·LA"
D'altra banda, l'organització explica que han passat una nit "tranquil·la", i abans d'acampar van establir contacte amb els Mossos d'Esquadra perquè l'acampada no obstaculitzés el pas.
Per part de l'Ajuntament, fonts municipals expliquen a Europa Press que no tenen un recompte oficial del nombre de persones, i afegeixen que el consistori en farà un seguiment i avaluarà la situació al llarg de les pròximes hores.
MANIFESTACIONS
Després de les concentracions d'aquest dijous arran de la intercepció de la Flotilla dimecres, aquest matí ha començat una altra manifestació estudiantil des de la plaça Universitat, convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) i CGT.
En aquest sentit, es preveu que tant la d'aquest matí com la que està convocada a les 18.30 hores acabin el recorregut a la plaça de la Carbonera, on els organitzadors esperen "l'arribada de milers de manifestants", han explicat.