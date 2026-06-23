Una estudiant de Banyoles, la nota més alta a Catalunya de les PAU amb un 9,9

GIRONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
L'estudiant de l'INS Pere Alsius i Torrent de Banyoles (Girona) Laura Tallada Fàbrega ha estat la nota més alta de les proves d'accés a la universitat (PAU) a Catalunya, amb un 9,9.
Per províncies, a Barcelona les notes més altes han estat quatre estudiants amb un 9,8: una de l'Institut Vallès de Sabadell, un del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, un altre de l'Institut Torre del Palau de Terrassa i un altre del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
A la província de Tarragona, la nota més alta ha estat per a un alumne de l'Institut Baix Camp de Reus, amb un 9,7, i a Lleida, la més alta ha estat per a una alumna de l'INS Els Planells d'Artesa de Segre, amb un 9,6.