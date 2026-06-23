Un 95,68% dels estudiants catalans aprova les PAU

Matemàtiques, única matèria suspesa en les proves
BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -
Un 95,68% dels estudiants catalans han aprovat les proves d'accés a la universitat (PAU), un percentatge lleugerament superior al 94,97% de l'any passat, segons els resultats inicials presentats per la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat.
Dels 34.859 alumnes matriculats en la fase d'accés, se'n van presentar 34.642 i van aprovar 33.145, un 95,68%, un percentatge que la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha valorat com "bones notícies".
La mitjana de la nota PAU --les quatre matèries comunes i la matèria obligatòria de modalitat-- ha estat de 6,403 i la nota mitjana d'accés a la universitat --60% de l'expedient de batxillerat i 40% de les PAU-- és de 7,167, xifres molt similars al 2025.
Durant la convocatòria ordinària del mes de juny de les PAU 2026, s'han fet un total de 248.792 exàmens en les diferents matèries, en què l'única suspesa de les 35 ha estat Matemàtiques, amb un 4,18.
Un total de 318 alumnes, 180 dones i 138 homes, rebran la distinció de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase d'accés de les PAU.