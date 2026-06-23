La nota més alta de les PAU a Catalunya: "Vull estudiar Traducció i Llengües Aplicades"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
L'estudiant de l'INS Pere Alsius i Torrent de Banyoles (Girona) Laura Tallada Fàbrega ha estat la nota més alta de les proves d'accés a la universitat (PAU) a Catalunya, amb un 9,90, i es decanta per les humanitats: "Vull estudiar el doble grau en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades".
En unes declaracions a Europa Press, ha dit que va sortir amb una "sensació bona" dels exàmens de fa dues setmanes i esperava una nota alta però l'ha sorprès tenir la més alta.
Tallada ha ha fet el batxillerat humanístic per un interès en les matèries i atracció per aquest itinerari formatiu.
Sobre el doble grau que vol cursar a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, ha afirmat que sempre li han "agradat les llengües i les humanitats en general", en una titulació que orienta tant cap a la traducció i la mediació lingüística, com cap a l'aplicació de la lingüística en diferents àmbits professionals.
Considera que és un doble grau que permet veure molts àmbits de la llengua i entendre'n la importància com a éssers humans, ha subratllat que li agrada molt llegir i ha remarcat que li interessa el món literari.
Ha reivindicat la importància de les humanitats en un moment que sembla que perden rellevància davant altres carreres més relacionades amb les enginyeries i la tecnologia, ha dit que tenen la "mateixa" importància, i ha defensat que les humanitats sempre han format part de la condició humana.
ALTRES NOTES ALTES
Per províncies, a Barcelona les notes més altes han estat quatre estudiants amb un 9,8: una de l'Institut Vallès de Sabadell, un del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, un altre de l'Institut Torre del Palau de Terrassa i un altre del Liceu Politècnic de Sant Cugat del Vallès.
A la província de Tarragona, la nota més alta ha estat per a un alumne de l'Institut Baix Camp de Reus, amb un 9,7, i a Lleida, la més alta ha estat per a una alumna de l'INS Els Planells d'Artesa de Segre, amb un 9,6.