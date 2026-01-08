Els pagesos mantenen les mobilitzacions contra l'acord amb el Mercosur durant la nit

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
Els pagesos que s'han mobilitzat aquest dijous a diferents punts del territori català per protestar contra l'acord entre la Unió Europea (UE) i el Mercosur mantindran les mobilitzacions i bloquejos durant la nit, han informat fonts de Revolta Pagesa a Europa Press aquest dijous.
L'única convocatòria que encara no ha decidit si es manté o no és la d'Es Bòrdes (Lleida), ja que les condicions meteorològiques són dolentes i hi ha poca circulació i, en cas de no continuar durant la nit, divendres al matí decidiran si fan un altre tall.
Així doncs, es manté el bloqueig del Port de Tarragona, on aquest dijous s'han concentrat uns 70 tractors, que fins al migdia havia provocat la reducció a la meitat en el nombre de camions que obstaculitzen o sortien del recinte respecte a un dia normal.
A les 17.15 hores també continuaven tallades l'AP-7 entre Borrassà i Vilademuls (Girona); l'A-2 a Bell-lloc d'Urgell (Lleida) en sentit Barcelona; la C-16 entre Berga i Olvan (Barcelona), i l'N-260 a Sort (Lleida).
D'altra banda, els camions tenen la circulació restringida a l'N-II entre Bàscara i Pontós (Girona), la GI-513 a Cornellà de Terri (Girona) i la C-38 al coll d'Ares (Girona).
PROTESTES
Les mobilitzacions agràries responen al rebuig de part del sector a l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, a més de la "mala" gestió de la fauna salvatge --que creuen que posa en risc les explotacions i la ramaderia-- i a les retallades en la política agrària comuna (PAC), ha reivindicat Revolta Pagesa --entitat que ha organitzat els talls a Catalunya-- a través de les xarxes socials.
A França, els talls es produeixen a l'A9 a l'altura de Perpiynà (França), via de connexió entre Espanya i França a través de l'AP-7, i s'ha generat una línia policial de la Gendarmeria francesa que evita que els camions travessin la via.
"Avui és el camp. Demà pot ser qualsevol altre sector. La sobirania i la seguretat alimentària no es negocien", apunta l'entitat.
Entre les diferents reivindicacions, part del sector aposta per la sobirania i la seguretat alimentària, el foment del producte local, els protocols sanitaris justos, una administració "responsable" i la gestió de la fauna salvatge.