Ordeig es compromet a traslladar les reclamacions dels pagesos a Brussel·les i demana "comprensió"

GLÒRIA SÁNCHEZ - EUROPA PRESS
Reclama "igualar les regles del joc" en l'acord entre UE i el Mercosur
BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, s'ha compromès a traslladar a Brussel·les les exigències dels pagesos, que aquest dijous es manifesten a diferents punts de Catalunya, i ha demanat "comprensió i respecte" a totes les parts.
Ho ha dit aquest dijous en unes declaracions a Catalunya Ràdio, després de l'inici aquesta matinada de les mobilitzacions agràries en protesta per l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur, la gestió de la fauna salvatge i les retallades en la política agrària comuna (PAC).
"Hi estem en contacte permanentment per veure com podem ajudar, la nostra és una proposta d'escolta i acompanyament i poder fer arribar les seves demandes a les instàncies europees", ha afegit el conseller d'Agricultura, sobre un acord que ell mateix ha definit com molt complex.
Ordeig ha defensat el paper estratègic de la producció agrícola per al futur d'Europa i Catalunya, i ha reivindicat la necessitat d'"igualar les regles del joc" en l'acord entre la UE i el Mercosur.
"Sí que hi ha d'haver acords comercials (...), però se'ls ha d'exigir, com a mínim, els mateixos requisits que als productors europeus", ha afegit el conseller sobre l'acord comunitari amb el Mercosur, que podria facilitar l'entrada d'aliments al continent, alhora que ha rebutjat qualsevol tipus de retallades en la PAC que redueixi l'accés a finançament dels pagesos.
MOBILITZACIONS
Les protestes a Catalunya de Revolta Pagesa han començat aquest dijous a la matinada amb talls a l'AP-7 i l'N-II, i també en alguns accessos al Port de Tarragona.
Entre les diferents reivindicacions, part del sector aposta per la sobirania i la seguretat alimentària, el foment del producte local o els protocols sanitaris justos, a més d'una administració responsable i la gestió de la fauna salvatge.