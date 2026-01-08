Els transportistes catalans demanen garantir la circulació davant les protestes dels pagesos

Glòria Sánchez - Europa Press
BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
La Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (Cetcat) i la Coordinadora d'Organitzacions de Transportistes de Catalunya (COT) han reclamat al Govern que "garanteixi" el dret a la lliure circulació davant les protestes dels pagesos catalans que aquest dijous han provocat el tall de diverses carreteres.
Així ho han expressat totes dues entitats en un comunicat, en el qual s'adrecen a la Conselleria d'Interior i de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per demanar que es facilitin les vies alternatives que permetin el moviment de persones i mercaderies.
La Cetcat i la COT, de fet, han acusat el Govern de "connivència" amb els talls protagonitzats des d'aquesta matinada pel sector agrícola a diverses carreteres en senyal de protesta per l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur i les reformes en la política agrària comuna (PAC).
Si no es garanteix aquesta circulació, han alertat les entitats, exigiran "les corresponents responsabilitats polítiques i compensacions per les pèrdues causades", tant a les organitzacions convocants com a les administracions.
Les protestes a Catalunya convocades per Revolta Pagesa han començat aquest dijous i han generat talls a l'AP-7 i l'N-II, a més dels accessos al Port de Tarragona en el primer dia de convocatòria.