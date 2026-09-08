Els docents surten des de la plaça Espanya de Barcelona en direcció a la manifestació a Urquinaona

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Una columna de docents ha sortit aquest dimarts al matí cap a les 9.15 hores des de la plaça Espanya de Barcelona en direcció a la manifestació convocada pels sindicats a la plaça Urquinaona en el primer dia del curs escolar 2026-27.
La vaga docent està convocada pels sindicats Ustec·Stes, CGT Ensenyament, La Intersindical i COS i és la continuació del final convuls del curs anterior.
Els sindicats, que preveuen mobilitzacions i assemblees durant la jornada de vaga, van reclamar reobrir les negociacions ja que consideren que els acords amb Aspepc·Sps, CCOO i la UGT són insuficients i no aborden l'emergència educativa del sistema.