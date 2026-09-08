Actualitzat 08/09/2026 11:30

Els docents surten des de la plaça Espanya de Barcelona en direcció a la manifestació a Urquinaona

Els docents a la plaça Espanya de Barcelona
LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -

Una columna de docents ha sortit aquest dimarts al matí cap a les 9.15 hores des de la plaça Espanya de Barcelona en direcció a la manifestació convocada pels sindicats a la plaça Urquinaona en el primer dia del curs escolar 2026-27.

La vaga docent està convocada pels sindicats Ustec·Stes, CGT Ensenyament, La Intersindical i COS i és la continuació del final convuls del curs anterior.

Els sindicats, que preveuen mobilitzacions i assemblees durant la jornada de vaga, van reclamar reobrir les negociacions ja que consideren que els acords amb Aspepc·Sps, CCOO i la UGT són insuficients i no aborden l'emergència educativa del sistema.

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