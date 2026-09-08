Uns docents en vaga tallen l'N-340 a Amposta (Tarragona) en tots dos sentits de la marxa

TARRAGONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
Una manifestació de docents en vaga en el primer dia de curs escolar talla aquest dimarts l'N-340 a l'altura d'Amposta (Tarragona) en tots dos sentits.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press, el tall està provocant retencions.
Durant el matí també s'han produït incidències pels talls a la ronda de Dalt i Litoral de Barcelona, a més de la Gran Via i carreteres com l'AP-7, la C-32, la C-55 i la C-60, si bé ja s'ha pogut restablir el trànsit.