Educació xifra en un 2,01% el seguiment de la vaga educativa a Catalunya fins a les 9.30 hores

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha xifrat en un 2,01% el seguiment de la vaga educativa convocada aquest dimarts a les 9.30 hores.
En un comunicat, el departament informa que han comunicat les dades el 20,49% dels centres de treball amb personal cridat a la vaga.
S'inclou el docent i laboral dels centres públics i de la Conselleria d'Educació i FP, i altres col·lectius les dades dels quals no disposa la Conselleria, com ara el personal de centres d'altres titularitats o el de neteja i cuina, entre d'altres.