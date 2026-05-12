Actualitzat 12/05/2026 11:55

Els docents de la concertada es manifesten a Barcelona per la falta de "mesures suficients"

Archivo - Façana de la Conselleria d'Educació
BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

Els docents de l'escola concertada de Catalunya es manifesten aquest dimarts al matí pel centre de Barcelona per la falta de compromisos concrets i "mesures suficients" per al sector per part de la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat, amb motiu de la vaga educativa a tot Catalunya.

Convocats per la Federació d'Educació d'USOC, han començat la marxa a les 11 hores des de la plaça Urquinaona de Barcelona i recorreran la Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume, on s'uniran amb la resta de columnes.

Demanen l'equiparació de les hores lectives com a l'escola pública, millorar les substitucions i la retribució econòmica de totes les seves funcions; han cantat lemes com 'La policia farà substitucions' i duien pancartes amb missatges com 'Un país que no inverteix en educació no inverteix en futur'.

