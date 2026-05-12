Tallats 3 trams de l'AP-7 a Sant Cugat i Montornès (Barcelona) per la manifestació de docents

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
L'AP-7 entre Sant Cugat del Vallès i el Papiol en sentit nord, entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès en sentit sud i entre Montornès del Vallès i la Roca del Vallès (Barcelona) en sentit sud s'han tallat per manifestació arran de la vaga de docents aquest dimarts sobre les 8 hores.
A més, els docents també han tallat dos trams de la B-30 a Cerdanyola (Barcelona), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Segueixen tallades des de primera hora cinc vies d'accés a Barcelona per la Ronda de Dalt, Ronda Litoral i C-31 des de L'Hospitalet, que se sumen a la C-32 a Mataró i la C-17 a Malla (Barcelona).