Els docents en vaga tallen dos trams de la Ronda de Dalt a Santa Coloma i Barcelona

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -
La primera jornada de vaga de docents a Catalunya de les 17 previstes entre el 7 de maig i el 5 de juny ha tallat dos trams de la Ronda de Dalt a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) i Barcelona aquest dimarts sobre les 6.39 hores.
En concret, han tallat els accessos a la ronda de Dalt de Barcelona des del Nus de la Trinitat i a Mundet (Barcelona) i també la Gran Via de Barcelona a l'altura de la Campana, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
En el tram de la Ronda de Dalt a Barcelona hi ha 7 quilòmetres de retencions.