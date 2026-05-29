Els docents es concentren a l'abadia de Montserrat per demanar millores

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Centenars de docents es concentren aquest divendres al migdia a la plaça Santa Maria de l'abadia de Montserrat (Barcelona) i han blocat l'entrada per demanar millores laborals i a favor de l'educació pública, en la jornada de vaga educativa al Baix Llobregat i el Penedès.
Convocats per Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament i La Intersindical, han desplegat una lona gran de color groc, han cantat el 'Virolai' i han cridat lemes com 'Vaga, vaga, vaga' i 'Educació pública i de qualitat', el mateix dia en en què s'està celebrant la vuitena taula sectorial entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats.
Portaven una pancarta principal en la qual es llegia 'Més salari, més recursos, menys ràtios, menys burocràcia' i anaven amb xiulets, casseroles i samarretes grogues --representantives del cicle de protestes educatives--.