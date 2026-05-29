El personal educatiu talla l'Aeri i el Cremallera de Montserrat per una educació "de qualitat"

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Un grup del personal educatiu del Penedès i el Baix Llobregat, que aquest divendres estan de vaga, ha tallat aquest divendres al matí l'Aeri i el Cremallera de Montserrat (Barcelona) per demanar una educació "de qualitat" i en català.
Els professionals han accedit a les instal·lacions i s'han assegut a les escales de l'Aeri i, segons informa La Intersindical, no es mouran d'allà "fins que els docents acceptin una proposta" per part de la Conselleria.
Aquesta acció es produeix mentre se celebra la vuitena reunió de la taula sectorial entre la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i els sindicats, que aquest divendres compta amb l'assistència de la consellera Esther Niubó, després de la tancada aquesta nit al Departament per part de 17 membres sindicals.