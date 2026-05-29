150 docents tallen la Via Augusta de Barcelona en suport als sindicats reunits en la taula

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
Uns 150 docents estan concentrats davant la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i continuen tallant la Via Augusta des de les 10.20 hores, al crit de 'Niubó dimissió' i 'Som docents, no delinqüents', durant la vuitena reunió de la taula amb el Departament i en suport als sindicats reunits.
La concentració s'ha produït aquest divendres a partir de les 10 hores, just quan han entrat els representants sindicals per a la nova reunió, que compta amb la consellera Esther Niubó.
Els concentrats han cantat lemes com 'Niubó, què passa, tu sí que cobres massa' i 'Lluitant també estem educant', després d'una nit en la qual 17 membres sindicals s'han tancat al Departament en protesta per l'última taula.
Posteriorment, s'han desplaçat per la Via Augusta fins a situar-se davant l'edifici annex del Departament, on s'està celebrant la taula sectorial d'aquest divendres, en la qual s'està abordant la negociació salarial i els recursos per a la inclusiva, aspectes en els quals no s'acaben de posar d'acord les dues parts.
Han continuat cantant frases com 'CCOO i UGT sindicats del PSC' i continuen tallant la Via Augusta a les 12.25 hores --després de més de 2 hores de tall--, en espera que finalitzi la reunió de la taula sectorial, i en un dels recessos els representants sindicals han sortit a donar les gràcies als docents concentrats.