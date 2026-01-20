Els Bombers paralitzen el dispositiu de recerca del desaparegut en una riera de Palau-sator

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat mantenen el dispositiu de recerca per localitzar un home que aquest dimarts al matí ha estat arrossegat per l'aigua en una riera de Palau-sator (Girona), però han informat que l'han hagut de paralitzar perquè les condicions no són segures, han informat en un missatge a X recollit per Europa Press.
El motiu, han explicat, és que l'alt cabal del riu no permet desenvolupar operacions terrestres, per la qual cosa la recerca es reprendrà quan les condicions millorin.
El telèfon d'emergències de Catalunya 112 ha rebut l'avís a les 7.35 hores, en el qual s'informava que un home havia estat arrossegat per l'aigua quan circulava amb el cotxe a causa del temporal que afecta Catalunya i que ha provocat incidents, sobretot, a la província de Girona.