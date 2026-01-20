Evacuades 30 persones d'un tren per un arbre caigut sobre les vies a Fornells de la Selva (Girona)

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i els Bombers de la Generalitat han evacuat aquest dimarts unes 30 persones d'un tren després que un arbre hagi caigut damunt la catenària i hagi interromput la circulació ferroviària a Fornells de la Selva (Girona).
Després de rebre un avís a través del telèfon d'emergències 112 a les 12.14 hores, tots dos cossos han pogut evacuar "il·lesos" els usuaris, segons han informat els Bombers en un missatge a X recollit per Europa Press.
Després de l'operació, els han acompanyat fins als vehicles i els han traslladat fora d'aquesta zona.