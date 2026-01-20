El telèfon d'emergències 112 rep 2.174 trucades pel temporal a Catalunya fins a les 17.30 hores

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut un total de 2.174 trucades aquest dimarts fins a les 17.30 hores pel temporal que afecta Catalunya, un centenar en les últimes dues hores.
Els avisos corresponen a 1.537 expedients relacionats amb l'episodi de pluja, ha informat el 112 en un missatge a X recollit per Europa Press.
Per comarques, destaquen el Baix Empordà (290 trucades), el Maresme (207), el Gironès (175), l'Alt Empordà (161) i el Barcelonès (152).