Els Bombers mantenen per aire la recerca del desaparegut en una riera de Palau-sator

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
L'inspector dels Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha explicat que el cos manté per aire la recerca de l'home que aquest dimarts al matí ha estat arrossegat per l'aigua en una riera de Palau-sator (Girona) en espera que baixi el cabal del riu i puguin reprendre les tasques per aquest mitjà.
Ho ha dit en una roda de premsa per actualitzar la situació del temporal que afecta Catalunya, a la qual també ha assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que ha anunciat que l'episodi de pluja "va a la baixa", però manté restriccions de mobilitat a l'Empordà (Girona).
"Per una qüestió de seguretat dels operatius, l'estat de la riera on estem fent la recerca no permetia continuar amb les tasques de terra. Ens hem retirat i continuem treballant per aire, en espera que baixi el cabal", ha argumentat Gallardo.