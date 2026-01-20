Publicat 20/01/2026 15:28

Els Bombers evacuen de manera preventiva 40 persones a Figueres (Girona) per risc d'inundació

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han evacuat de manera preventiva 40 persones d'una fundació d'atenció a persones amb diversitat funcional situada a Figueres (Girona) i que està situada en una zona que s'inunda recurrentment.

El cos de Bombers ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press que han rebut l'avís aquest dimarts a les 8.23 hores i que s'hi han desplaçat 4 dotacions terrestres.

Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'alerta amb motiu del temporal que afecta Catalunya i que ha deixat diverses incidències, especialment a la província de Girona, on s'està fent un seguiment del risc hidrològic.

