Els Bombers evacuen de manera preventiva 40 persones a Figueres (Girona) per risc d'inundació

GIRONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han evacuat de manera preventiva 40 persones d'una fundació d'atenció a persones amb diversitat funcional situada a Figueres (Girona) i que està situada en una zona que s'inunda recurrentment.
El cos de Bombers ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press que han rebut l'avís aquest dimarts a les 8.23 hores i que s'hi han desplaçat 4 dotacions terrestres.
Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'alerta amb motiu del temporal que afecta Catalunya i que ha deixat diverses incidències, especialment a la província de Girona, on s'està fent un seguiment del risc hidrològic.