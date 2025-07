TARRAGONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han elevat a 3.321 les hectàrees que s'han cremat a Paüls (Tarragona) a causa de l'incendi que es va originar dilluns al migdia, i que el 90% del perímetre ja està estabilitzat, en espera que en les pròximes hores es pugui estabilitzar el 100%.

Segons les dades que els Agents Rurals traslladen a Europa Press de l'última actualització aquest dimecres a les 8 hores, del total, 2.434 és superfície forestal, 860 agrícola i 23 hectàrees són urbanes.

Ara com ara, els Bombers treballen amb 120 dotacions i 464 agents, i aquest dimecres al matí s'han desconfinat tots els municipis de la zona de l'incendi, a excepció de Paüls, on s'ha mantingut un confinament "dinàmic" per minimitzar el moviment dels veïns.