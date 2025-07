Els Bombers confien a estabilitzar l'incendi de Paüls (Tarragona) aquest dimecres a la tarda

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat, Albert Castellet, ha afirmat que confia a estabilitzar l'incendi a Paüls (Tarragona) i que s'aixequi el confinament a totes les poblacions de la zona del foc amb l'excepció de Paüls i Alfara de Carles (Tarragona) aquest dimecres a la tarda.

"Depèn una mica d'aquest matí de com puguem treballar. Però abans del migdia no crec que es pugui estabilitzar i possiblement sigui a la tarda", ha dit en una entrevista aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press en preguntar-li sobre quan es podrà donar per estabilitzat.

Ha explicat que encara els queda per estabilitzar un tram del flanc esquerre que esperaven poder-ho fer dimarts a la nit, cosa que no ha passat, i que també hi ha un tram del flanc final, sobre el qual treballaran aquest matí.

Sobre la previsió de desconfinar aquesta tarda a les 18.000 els veïns dels municipis de Paüls, Alfara de Carles, Xerta, Aldover, les Roquetes i Tivenys, a més dels barris dels Reguers, Bítem i Jesús de Tortosa (Tarragona), ha matisat que esperen aixecar la restricció a les poblacions del sud de Xerta, però no a Paüls i Alfara de Carles (Tarragona).

Ha explicat que encara hi ha carreteres tallades --en concret les TV-3541, TV-3422, T-301 i N-230b-- perquè els bombers puguin circular i ha afirmat que la previsió de les temperatures siguin més baixes aquesta tarda.

"Ahir vam aconseguir pràcticament tancar tot el que era el perímetre i això era una bona notícia. Ens hem estalviat tota l'obertura que es podia produir cap als Ports o cap a l'altre costat, per tant estem contents de com ha anat, però així i tot encara cal treballar per poder estabilitzar el foc", ha dit.