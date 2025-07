Estabilitzat en un 90% el perímetre de l'incendi de Paüls (Tarragona)

Aposten per un confinament "dinàmic" a les poblacions de la zona del foc

TARRAGONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat, Joan Rovira, ha afirmat aquest dimecres que un 90% del perímetre de l'incendi de Paüls (Tarragona) està estabilitzat i que encara falten "unes quantes hores" per poder donar el foc per estabilitzat, atès que hi ha dos punts de difícil accés.

"Són dos punts, un al costat de Paüls, a l'obaga, i un altre a la zona de les Portelles, a la carretera que va cap a Prat de Comte. Les característiques de tots dos punts són les mateixes, en el sentit que són dos punts elevats, amb difícil accés, i que ens ha costat arribar-hi a través de les línies d'aigua", ha apuntat en unes declaracions als mitjans al Centre de Comandament del Pavelló Firal de Remolins (Tortosa).

Ha assegurat que el cos --que treballa amb 120 dotacions i 464 agents-- ha de treballar a les dues zones amb l'ajuda dels mitjans aeris i amb "eines manuals".

"Esperem que l'evolució continuï sent igual de positiva que ha estat durant la nit, però encara necessitem unes hores per poder garantir una estabilització del 100% del perímetre", ha dit, una estabilització que situa a tot estirar aquest matí o migdia, en les seves paraules.

CONFINAMENT "DINÀMIC"

Preguntat pel desconfinament de les poblacions pròximes al foc --del qual només queda exempt Paüls--, ha expressat que la voluntat és mantenir un confinament "dinàmic" per minimitzar el moviment dels veïns però, alhora, no incidir negativament en la vida dels altres municipis.

Per això, ha explicat que no es vol augmentar el trànsit, a parer seu, innecessari de vehicles: "La dinàmica és intentar tornar a la normalitat".

Aquest dimecres a les 10.30 hores, les carreteres que quedaven tallades eren la TV-3541 entre Paüls i Xerta i l'N-230b a Xerta (Tarragona).