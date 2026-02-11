Actualitzat 11/02/2026 11:15

Educació xifra en un 11,90% el seguiment de la vaga docent a Catalunya fins a les 9.30

Archivo - Façana de la Conselleria d'Educació
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La vaga de docents de Catalunya d'aquest dimecres està tenint un seguiment de l'11,90% sobre el total de la plantilla, segons dades de les 9.30 hores que ha avançat la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.

A més a més, un 12,86% dels centres educatius han comunicat les dades de seguiment de la vaga al departament.

La vaga ha estat convocada pels sindicats Ustec·Stes, Aspepc.Sps, CCOO Educació, CGT Ensenyament i UGT i demanen millores de les seves condicions amb la negociació del complement salarial, la reducció de ràtios i la desburocratització, entre d'altres, i aquest dimecres a les 12.30 faran una manifestació unitària per reivindicar les seves demandes.

Contador

Contingut patrocinat