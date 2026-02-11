Trànsit avisa que ja no hi ha cap via tallada per la vaga de docents

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que ja no hi ha cap via tallada per la manifestació d'aquest dimecres a les 9.50 hores després dels talls produïts des de primera hora en una desena de carreteres reivindicats pels sindicats de docents, apunten en un comunicat.
Els sindicats han tallat fins a 10 vies de la xarxa vial catalana de Barcelona, Girona i Tarragona, entre les quals la ronda Litoral a la sortida 22 de la Vila Olímpica, la C-32 a Mataró, la C-55 a Manresa, la C-58 a Sant Quirze, la C-59 i la N-141c a Moià, la C-25 i la C-17 a Gurb (Barcelona), la C-31 a Verges, l'N-II a Vilamalla (Girona) i la C-37 a Valls (Tarragona).
Els talls estan reivindicats pels sindicats de docents, qui exigeixen millores salarials, la recuperació del poder adquisitiu, l'ampliació de les plantilles de docents i menys ràtios, entre d'altres.