ERC, els Comuns i la CUP demanen que comparegui Parlon per la "vulneració del dret a vaga" dels docents

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
Els grups d'ERC, els Comuns i la CUP al Parlament han registrat aquest dimecres una petició de compareixença de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, i del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, davant la comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament per "vulneració del dret a vaga".
L'escrit de les tres formacions sol·licita a tots dos explicacions per "diferents fets greus de vulneració de drets per part dels Mossos d'Esquadra viscuts en les últimes hores" a causa de les actuacions contra la vaga dels docents aquest dimecres.
Així mateix, assenyalen la "incorrecta manera de procedir" en relació amb l'extrema dreta i les mobilitzacions en defensa de drets, en referència a les protestes a Santpedor (Barcelona) per la presa de possessió d'un regidor d'Aliança Catalana en el ple municipal.