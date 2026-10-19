Un dispositiu especial d'helicòpters executa "centenars" de rescats a València i Alacant

VALÈNCIA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Un dispositiu especial d'helicòpters de diferents administracions (Unitat Militar d'Emergències, Guàrdia Civil, Consorcis Provincials, Salvament Marítim, Generalitat Valenciana o bombers forestals) ha organitzat "centenars" de rescats de persones atrapades per l'aigua aquest dilluns al matí a les localitats afectades per la dana Adam a València i Alacant, principalment la Safor, la Marina Alta i Oliva.
Així ho han informat el conseller d'Emergències i Interior valencià, Juan Carlos Valderrama, i la delegada del Govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en unes declaracions als mitjans després de la reunió del Cecopi de les 10.00 hores, en la qual també ha participat el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.
El titular d'Emergències també ha detallat que l'ordre de confinament de la Generalitat --la resolució ja s'ha publicat al DOGV-- per a les zones del litoral nord d'Alacant i litoral sud de València es mantindrà "fins una altra ordre", amb el propòsit que els serveis d'emergència puguin actuar "com més aviat millor" a les zones inundades i per evitar "qualsevol problemàtica".
A més, preguntat per la xifra de rescats, Valderrama ha indicat que consten danys materials, ja que les pluges "han afectat habitatges" i cotxes, tot i que ha precisat que ara "no és moment per fer aquesta avaluació". "El més important és la seguretat de les persones", ha remarcat, alhora que ha indicat que no consta "cap afectació personal" ara per ara després del pas de la dana.
Per la seva banda, la delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mostrat un "agraïment absolut" a tots els serveis d'emergència que treballen durant les últimes hores "sense descans" per rescatar "desenes i fins i tot centenars de persones" en circumstàncies "tan adverses" després d'una nit "molt difícil".