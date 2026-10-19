Illa demana precaució perquè la dana arribarà a Catalunya, tot i que amb menys intensitat

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat "molta precaució" a la ciutadania perquè la dana Adam, que ha afectat amb força la Comunitat Valenciana i les Balears en les últimes hores, arribarà a Catalunya, tot i que tindrà menys intensitat, segons les previsions.
"De totes maneres, molta precaució, hi haurà pluges generalitzades a tot Catalunya a partir d'avui al migdia i fins demà a primera hora", ha dit en una reunió amb els delegats del Govern al Palau de la Generalitat aquest dilluns.
El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) es reunirà aquest dilluns al matí, ha explicat, i Protecció Civil donarà els "avisos pertinents" en les pròximes hores per intensitats de pluja que podrien arribar a acumulacions de 100 litres per metre quadrat.
"En principi es preveuen intensitats de 4 sobre 6, quant a la intensitat de pluja en 30 minuts. No és, insisteixo, el que estem veient ni a València ni a les Balears, però molta precaució", ha expressat.
600 LITRES EN 12 HORES
Illa ha iniciat la intervenció transmetent el seu afecte i solidaritat amb els ciutadans de la Comunitat Valenciana i les Balears: "Allà ha plogut, perquè ens en fem una idea, el que plou de mitjana durant tot un any a Barcelona", amb més de 600 litres per metre quadrat en 12 hores.
També ha explicat que ha transmès aquest afecte i solidaritat als presidents de totes dues comunitats, Juanfran Pérez Llorca i Marga Prohens, en un missatge.