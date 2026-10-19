Rull i Parlon encapçalen el minut de silenci per la dona morta per la pluja a Cabrera (Barcelona)

AYUNTAMIENTO DE CABRERA DE MAR
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Parlament, Josep Rull; la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i l'alcalde de Cabrera de Mar (Barcelona), Òscar Fernández, han encapçalat aquest dilluns a les 12 hores un minut de silenci per la dona que va morir després de ser arrossegada per una riera durant les pluges d'aquest cap de setmana.
Rull ha traslladat el seu condol a la família i amistats de la víctima i ha demanat "prudència i responsabilitat" davant les alertes meteorològiques, ha expressat en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'acte s'ha celebrat davant el consistori de Cabrera de Mar i també hi han assistit l'alcaldessa de Malgrat de Mar (Barcelona), Sònia Viñolas, a més de representants dels Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, Protecció Civil i del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).