Desactivat l'Inuncat, que es rebaixa a fase de prealerta per pluja al nord-oest de Catalunya

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha donat per finalitzada l'alerta del pla Inuncat aquest dijous a les 13.45 hores després de l'episodi de pluges intenses que s'ha produït des de la matinada a Catalunya, però es mantindrà en fase de prealerta per la previsió que puguin caure 20 l/m2 en 30 minuts a punts del nord-oest, informa en un missatge a X recollit per Europa Press.
Tal com havia avançat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, l'episodi es dona pràcticament per tancat després de produir una afectació generalitzada arreu del territori que ha estat "lleu".
En total, els Bombers de la Generalitat han atès fins a les 13.00 hores un total de 377 avisos pel temporal, principalment per inundacions de plantes baixes i assistències tècniques, sense dur a terme cap rescat de persones en risc.