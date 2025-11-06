Cancel·lats 47 vols i desviats dos més a l'Aeroport de Barcelona per les pluges

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Les pluges que aquest dijous al matí afecten Catalunya han provocat la cancel·lació de 47 vols i el desviament de dos més a l'Aeroport de Barcelona, informa Aena en una anotació a X recollida per Europa Press.
A més a més, segons apareix en el web d'Aena, un centenar de vols estan operant amb retard a l'aeròdrom barceloní després del pas del front, que ha obligat a activar les regulacions per seguretat.
Les pluges han provocat que el 112 rebés 527 trucades fins a les 9.30 hores i el tall de la C-17 a Mollet del Vallès (Barcelona) i la BP-1413 a Cerdanyola del Vallès (Barcelona), a més de les línies R4 --ja reoberta--, R14 i R15 --amb transport alternatiu per carretera-- de Rodalies.