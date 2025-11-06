Barcelona desactiva l'emergència municipal per risc d'insuficiència drenant

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha desactivat aquest dijous al migdia el Pla d'actuació d'emergència municipal per risc d'insuficiència drenant, activat aquest dimecres a la nit en vista de la previsió de pluges fortes a la ciutat.
Després de passar l'episodi, en què els Bombers de Barcelona han dut a terme 39 actuacions, 20 de les quals assistències tècniques i 16 salvaments en ascensors, el consistori ha ordenat l'obertura progressiva dels parcs municipals, indica en un comunicat.
Malgrat les fortes pluges, no s'ha registrat cap incidència a la xarxa de clavegueram i els dipòsits pluvials de la ciutat s'han omplert de mitjana un 42%.