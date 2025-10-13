Continuen tallades 7 carreteres a Tarragona per les pluges i l'AP-7 tanca un carril per fer neteja

TARRRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
Les pluges de diumenge al sud de Tarragona mantenen tallades aquest dilluns al matí set carreteres afectades per les inundacions, mentre que l'AP-7 a Freginals ha pogut obrir però té un carril tancat en cada sentit per tasques de neteja a la via, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.
Concretament, estan tallades l'N-340 a Alcanar; la C-12 entre Amposta i Tortosa; la TV-3408 entre Amposta i la Ràpita; la TV-3317 a Freginals; la TP-3311 entre Santa Bàrbara i la Galera; la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes, i també la TV-3443 entre Amposta i Tortosa.
D'altra banda, a l'AP-7 les retencions són de 6 quilòmetres en sentit nord des d'Ulldecona.