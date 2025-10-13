Suspesa l'activitat judicial a Amposta, Gandesa, Tortosa i Reus (Tarragona) per les pluges

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso, ha ordenat la suspensió de tota l'activitat en els òrgans judicials corresponents d'Amposta, Tortosa, Gandesa i Reus (Tarragona) per a aquest dilluns, motivat per l'activació del pla Inuncat en fase d'emergència per l'episodi de pluges.
Ho fa "davant la situació generada, a fi d'evitar desplaçaments i els riscos que puguin comportar per als professionals i ciutadans convocats als actes judicials programats", ha informat el TSJC en un comunicat.
La suspensió es mantindrà fins la desactivació de la restricció de mobilitat i no afectarà cap de les actuacions pròpies del servei de guàrdia, que tindran la consideració d'urgents i inajornables.