5 comarques de Tarragona suspenen classes aquest dilluns per les pluges

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Educació de la Generalitat ha suspès aquest dilluns l'activitat als centres educatius de 5 comarques de Tarragona --el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i la Terra Alta-- davant la previsió d'empitjorament de les pluges.
Aquesta decisió s'ha pres seguint les recomanacions de Protecció Civil, va anunciar la Conselleria que lidera Esther Niubó diumenge a la nit en un missatge a X recollit per Europa Press.
A més, s'ha demanat seguir les recomanacions de restricció de mobilitat a tot el personal educatiu que s'hagi de desplaçar.