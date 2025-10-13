Publicat 13/10/2025 10:44

5 comarques de Tarragona suspenen classes aquest dilluns per les pluges

Archivo - La consellera d'Educació, Esther Niubó
David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El Departament d'Educació de la Generalitat ha suspès aquest dilluns l'activitat als centres educatius de 5 comarques de Tarragona --el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp i la Terra Alta-- davant la previsió d'empitjorament de les pluges.

Aquesta decisió s'ha pres seguint les recomanacions de Protecció Civil, va anunciar la Conselleria que lidera Esther Niubó diumenge a la nit en un missatge a X recollit per Europa Press.

A més, s'ha demanat seguir les recomanacions de restricció de mobilitat a tot el personal educatiu que s'hagi de desplaçar.

Contador