La conductora de l'autocar accidentat a Lleida no feia gaire que era a l'empresa i anava amb un instructor

LLEIDA, 1 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha explicat que la conductora de l'autocar accidentat aquest dimecres al centre de la ciutat no feia gaire que s'havia incorporat a l'empresa i que l'acompanyava un instructor, que ha resultat ferit greu i li han amputat una extremitat.
L'accident ha deixat 46 ferits, 4 dels quals crítics, i Larrosa ha demanat prudència fins a tenir tota la informació i poder analitzar detalladament què ha passat exactament, ha dit en unes declaracions a 3Cat recollides per Europa Press.
El paer en cap ha explicat que, segons les imatges registrades per una càmera, l'autocar es desplaçava amb normalitat per la rambla Ferran cap al pont Vell i que, de sobte, ha canviat el sentit i ha envaït la zona de vianants fins a xocar amb l'edifici de la Diputació.
Els Mossos d'Esquadra prendran declaració als testimonis que viatjaven a l'autocar i als vianants que han pogut presenciar l'incident, i també caldrà analitzar si s'ha produït un error de funcionament del propi vehicle, ha afegit Larrosa.
Els fets s'han produït cap a les 7.20 hores i la majoria dels ferits són temporers que es desplaçaven al Segrià Sud per treballar en la campanya de la fruita.