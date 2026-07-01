L'alcalde de Lleida afirma que la majoria de ferits de l'autocar eren temporers de la fruita

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha afirmat que la majoria dels ferits de l'autocar accidentat aquest dimecres a la rambla Ferran de la ciutat eren temporers que "es desplaçaven al Segrià Sud per treballar en la campanya de la fruita".
Ho ha dit en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press en preguntar-li per l'accident, en la qual ha expressat que la totalitat dels 43 ferits (4 dels quals crítics i 7 menys greus) eren passatgers de l'autocar.
"Ha estat per centímetres que no s'han emportat per davant les persones que en aquell moment estaven caminant per la rambla, però no hi ha ferits que hagin estat vianants", ha dit.