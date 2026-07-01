Illa i Rull expressen el seu suport als ferits en l'accident d'un autocar a Lleida

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han expressat aquest dimecres el seu suport als ferits en l'accident d'un autocar a Lleida, que ha xocat contra la façana d'un edifici a la rambla Ferran, a més dels seus familiars.
"Esperem que les persones ferides es recuperin", ha destacat en unes declaracions Illa abans de començar la sessió de control del Parlament, en què ha dit que ha trucat a l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, aquest dimecres a primera hora per mostrar-li el seu suport.
Rull també ha traslladat el seu afecte a les persones ferides en l'accident i als seus familiars, els ha desitjat una ràpida recuperació i ha agraït la feina dels cossos d'emergències i de seguretat.
La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales; el president parlamentari d'ERC, Josep Maria Jové; el nou secretari general del PP català i diputat a la cambra, Juan Fernández, i la líder d'AC, Sílvia Orriols, s'han adherit a les mostres de solidaritat i suport als afectats.
Fins a les 9.45, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha elevat a 43 el nombre de ferits, 11 crítics i greus i 32 afectats en estat lleu.