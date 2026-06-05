Comença una nova manifestació dels docents catalans a Barcelona

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Centenars de docents han començat una manifestació a l'Arc del Triomf de Barcelona, en una nova jornada de vaga a Catalunya l'endemà que el col·lectiu rebutgés el preacord amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.
La manifestació, convocada per CGT Ensenyament, Ustec·Stes i La Intersindical i encapçalada per la pancarta 'Ha guanyat la dignitat educativa', preveu dirigir-se fins al parc de la Ciutadella, a les portes del Parlament, i coreja consignes com 'Niubó dimissió' o 'Educació de qualitat, pública i en català'.
Ustec·Stes i CGT Ensenyament han anunciat aquest mateix divendres una nova convocatòria de vaga pel 9 de juny, que coincideix amb el primer dia de les proves d'accés a la universitat (PAU) i de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya.