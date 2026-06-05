Actualitzat 05/06/2026 14:04

Comença una nova manifestació dels docents catalans a Barcelona

Manifestació docent a Arc de Triomf
DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

Centenars de docents han començat una manifestació a l'Arc del Triomf de Barcelona, en una nova jornada de vaga a Catalunya l'endemà que el col·lectiu rebutgés el preacord amb la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat.

La manifestació, convocada per CGT Ensenyament, Ustec·Stes i La Intersindical i encapçalada per la pancarta 'Ha guanyat la dignitat educativa', preveu dirigir-se fins al parc de la Ciutadella, a les portes del Parlament, i coreja consignes com 'Niubó dimissió' o 'Educació de qualitat, pública i en català'.

Ustec·Stes i CGT Ensenyament han anunciat aquest mateix divendres una nova convocatòria de vaga pel 9 de juny, que coincideix amb el primer dia de les proves d'accés a la universitat (PAU) i de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya.

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