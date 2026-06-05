CGT Ensenyament demana al Govern "negociar de debò" després del 'no' al preacord

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, ha demanat al Govern "negociar de debò" després del 'no' al preacord educatiu en la consulta docent.
En unes declaracions als mitjans, Gené ha dit que "la dignitat docent ha deixat clar el 'no'", ha demostrat que no és un problema de salaris si no d'emergència educativa, i ha reclamat als partits no aprovar el projecte de pressupostos.
Ha insistit a demanar la destitució de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i no permetre que negociï una tercera vegada: "Que es posin a negociar de debò o que dimiteixin i convoquin eleccions", ha resolt.