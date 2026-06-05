Ustec·Stes atribueix el 'no' al preacord educatiu al "descontentament general" dels docents

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha adduït el 'no' a la consulta sobre el preacord al "descontentament general" del col·lectiu, i ha cridat a cuidar-lo.
En unes declaracions als mitjans durant la manifestació a Arc de Triomf, ha demanat a la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, tornar-se a asseure en un nou marc de negociació.
Segura ha assegurat que hi ha "un component emocional molt gran" que ha de fer reflexionar per què el col·lectiu no pot sostenir la situació educativa i el constant menyspreu.
Ha dit que el departament no pot mirar cap a una altra banda "si no es continuarà igual el curs següent i l'altre", i ha subratllat que el sindicat vol anar centre a centre per recosir confiances.
Sobre la vaga prevista el 9 de juny, que ha batejat com la 'Papavaga', ha dit que vol enviar un missatge al Govern per reunir-se perquè "el conflicte no està resolt".