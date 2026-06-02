La CGT i La Intersindical rebutgen el preacord educatiu i aposten per mantenir les mobilitzacions

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
CGT Ensenyament i La Intersindical han rebutjat aquest dimarts el preacord educatiu, han reclamat a la Generalitat més inversió en educació i han apostat per continuar amb les mobilitzacions.
En unes declaracions als mitjans abans de la manifestació educativa a Barcelona, la portaveu de CGT Ensenyament, Ingrid Chavarría, ha avisat que els sindicats "no han sortit al carrer només pel salari".
"No podem més. No podem sostenir l'educació més", ha dit Chavarría, qui ha criticat que el preacord amb el Govern no inclogui la clàusula de garantia salarial, les ràtios o més pressupost per a l'educació.
Ha apostat per continuar i "més ara que es debaten els pressupostos", i ha dit que, després de l'èxit del bloqueig de la Casa Batlló, mantindran les accions que paralitzin el turisme.
Per part de La Intersindical, Laia Forns ha subratllat que el cicle de mobilitzacions és històrica, i ha assenyalat que cal continuar mobilitzant-se davant els "pegats" del preacord.