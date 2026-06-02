Els docents fan bicicletades per la Gran Via i la Meridiana de Barcelona per reclamar millores

BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
Un grup de docents han organitzat aquest dimarts al matí una bicicletada a l'avinguda Meridiana i a la Gran Via de Barcelona per reclamar millores laborals, dins la jornada de vaga convocada per la CGT i La Intersindical.
Més d'un centenar de docents han partit des de l'altura de la Campana a la Gran Via de Barcelona i han anat tallant la carretera al seu pas.
Aquesta acció s'afegeix al bloqueig dut a terme per uns docents a la Casa Batlló de Barcelona, on han col·locat pupitres i cadires davant l'edifici situat al passeig de Gràcia de la capital catalana.