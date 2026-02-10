Barcelona afirma que la majoria d'acampats a la Zona Franca estan vinculats als serveis socials

El CUESB ha atès 8 persones i la Guàrdia Urbana destaca una intervenció "sense incidents"
BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona ha assegurat que la majoria d'acampats a l'assentament de la Zona Franca --uns 75 aquest dimarts al matí-- estan vinculats a diversos serveis socials de la ciutat, si bé el Centre d'Urgències d'Emergències Socials (CUESB) ha atès 8 persones.
Així ho ha explicat davant els mitjans la directora del CUESB, Maribel del Moral, juntament amb el delegat especial del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, i la intendent de la Guàrdia Urbana (GUB) del districte de Sants, Noelia López, després que l'operatiu per retirar part del campament al carrer 2 hagi començat aquest dimarts a les 7.40 i hagi acabat cap a les 10.30.
"Els serveis socials des de fa mesos estan treballant amb les persones que eren en aquest espai", ha assegurat Del Moral, que ha afegit que en les últimes setmanes la feina d'aquests serveis s'ha intensificat molt, a més de la del CUESB, que aquest dimarts ha ofert informació a tots els qui ho han requerit.
La directora ha precisat que de les vuit persones ateses, set no estaven vinculades a cap altre servei, per la qual cosa se'ls "ha orientat" i informat sobre la possibilitat d'accedir a menjadors socials, centres de dia i el centre d'acollida nocturn, que actualment compta amb 178 places a la capital catalana, segons ha indicat.
Entre d'altres, ha afirmat que alguns dels acampats estan en mans del Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) i del Servei d'Atenció Social al Sensellarisme a l'Espai Públic (SASSEP), i a partir d'aquest dimarts es continuarà amb el seu seguiment.
"Com a CUESB valorarem les persones que tinguin més vulnerabilitat per si els hem d'oferir un sostre de manera puntual", ha indicat.
COORDINACIÓ ENTRE TRES POLICIES
En la seva intervenció, la intendent de la GUB ha valorat que el dispositiu s'ha dut a terme "sense incidents" i segons el que estava planificat amb els tres cossos policials que hi han participat --Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional--, que han permès retirar les tendes de campanya i les persones que hi havia per poder dur a terme les tasques de manteniment i desinfecció.
Per això, ha destacat la bona coordinació policial que ha permès fer una identificació de totes les persones que aquest dimarts eren a la zona, que també ha visitat el síndic de greuges de Barcelona, David Bondia.
En preguntar-li per la presència de dos joves que han abandonat l'espai en dues patrulles dels Mossos, López ha indicat que es tracta d'una qüestió de "protecció", si bé no ha matisat si eren menors o no.
"NO ÉS EL LLOC MÉS ADEQUAT"
Per la seva banda, Navarro ha agraït a tots els professionals que aquest dimarts, però també els dies anteriors i posteriors, hi han treballat: "Les decisions es prenen als despatxos i això s'ha de fer efectiu en un espai determinat i sobre persones determinades", ha dit.
Ha afegit que de cara al futur la situació s'anirà valorant en funció de com avancin les tasques de desinfecció: "No és el lloc més adequat per poder-s'hi instal·lar, podem entendre que puguin anar a llocs més propers, però hem de treballar perquè aquestes persones trobin una situació en la qual es puguin situar de manera més digna".