ERC demana una estratègia "clara" en sensellarisme després de retirar el campament de la Zona Franca

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha demanat aquest dimarts al govern de l'alcalde, Jaume Collboni, una estratègia "clara" per abordar el sensellarisme després de l'operatiu de la Guàrdia Urbana per retirar el campament del carrer 2 de la Zona Franca a causa de la insalubritat per la presència de rates.
Els republicans han assegurat que aquestes actuacions no resolen el problema de fons, sinó que són un "pegat o intervenció superficial que, malgrat ser necessària per motius de salut pública, no afronta la realitat creixent del sensellarisme a la ciutat", informa el partit en un comunicat.
"Veure com es mou la gent només a uns metres per evitar una zona concreta, però sense cap alternativa sòlida a la vista, evidencia que no hi ha una resposta estructural ni amb recursos, ni eines adequades, ni amb un abordatge ambiciós i efectiu per part del govern municipal", ha afegit.