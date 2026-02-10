Publicat 10/02/2026 12:36

Junts critica l'"operació publicitària de Collboni" amb el campament de la Zona Franca

Tendes de campanya durant el desallotjament de l'assentament
Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, ha acusat l'alcalde, Jaume Collboni, d'organitzar una "operació publicitària" aquest dimarts amb el campament del carrer 2 de la Zona Franca.

Ho ha dit en un comunicat després de l'operatiu liderat per la Guàrdia Urbana per retirar part de les tendes de campanya i netejar a causa de la insalubritat per la presència de rates i convidar els acampats a que puguin tornar a la zona un cop s'acabi la neteja.

Ha criticat que s'ha actuat "tard i malament provocant que s'agreugin les crisis i que no resol el problema de fons" i ha avisat que quan cal afrontar els reptes socials i problemes de convivència de la ciutat sempre està desaparegut, en les seves paraules.

