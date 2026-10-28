Almenys 30 morts confirmats en l'accident ferroviari a Urda (Toledo)

TOLEDO 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Castella-la Manxa ha apuntat a un mínim de 30 morts després del xoc del tren AVE 2080 i el tren Iryo 6076 que s'ha registrat aquest dimecres a Urda (Toledo) segons l'executiu.
El sinistre s'hauria registrat aquest dimecres a les 8.54 hores, quan el tren AVE 2080 amb sortida de Madrid i destinació Sevilla ha xocat amb el tren Iryo 6076 que anava per davant i els últims dos trens de l'Iryo han descarrilat, segons l'última informació oficial.
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha arribat a les 9.40 hores al centre de control H24 d'Adif a Atocha, on recopilarà tota la informació disponible fins ara sobre l'accident de tren, abans de traslladar-la als mitjans de comunicació.