Renfe parla d'"accident ferroviari" i Adif confirma que hi estan implicats un tren de Renfe i un altre d'Iryo

MADRID 28 oct. (EUROPA PRESS) -
Renfe ha confirmat aquest dimecres que s'ha produït un "accident ferroviari" a la línia d'alta velocitat Madrid-Andalusia, que ha obligat a interrompre la circulació, segons ha subratllat l'empresa pública ferroviària en el seu compte de X.
La companyia ja ha habilitat canvis i anul·lacions de bitllets per als passatgers que es vegin afectats pel tall de la línia.
Fonts de Renfe han indicat a Europa Press que el seu personal s'ha desplaçat el lloc de l'accident.
Minuts abans, el gestor d'infraestructures Adif havia apuntat que un "encalçament" entre dos trens d'alta velocitat obligava a interrompre la circulació en aquesta via.
Adif ha precisat posteriorment que la incidència s'ha produit entre Mora y Orgaz i Urda (Toledo), al punt quilomètric 118, entre un tren de Renfe i un altre de la companyia Iryo, que cobrien el trajecte Madrid-Sevilla.