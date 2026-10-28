Urda (Toledo) habilita un pavelló municipal per atendre possibles afectats per l'accident ferroviari

JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS
TOLEDO 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La localitat d'Urda (Toledo) ha habilitat un pavelló municipal per atendre els ferits de l'accident ferroviari d'aquest dimecres en el qual un AVE de Renfe ha encalçat un tren Iryo per darrere.
Així ho ha indicat l'alcalde d'Urda, Manuel Galán, en unes declaracions a la Cadena Ser, recollides per Europa Press, en les quals ha apuntat que treballa amb personal de l'Ajuntament en espera que truqui Protecció Civil "per si calgués alguna cosa".
L'alcalde ha indicat que l'accident s'ha produït en una via que està a uns vuit quilòmetres del municipi, i que tant la policia local d'Urda com la caserna de la Guàrdia Civil s'hi han desplaçat per ajudar en les tasques de rescat.
"Nosaltres estem amb el personal de l'Ajuntament preparant això per si els calgués", ha apuntat, i ha insistit que el consistori està habilitant un pavelló per si s'hagués d'atendre els ferits.